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Глава Бурятии дал поручение по подготовке отопительного сезона

Глава Бурятии дал поручение по подготовке отопительного сезона
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Тепловые сети в Бурятии готовы к зиме на 81%

Готовность тепловых сетей в зиме составляет 81%. С небольшим опережением готовятся и водопроводные сети, средний процент по республике составляет 78%. Об этом сообщил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин. Накануне, 21 августа прошло совещание при главе республики Алексее Цыденове, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону в Бурятии на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба минстроя республики.

В целом, как отметил министр, подготовка к новому отопительному сезону подходит к завершению. При установленном в графике нормативе в 75%, тепловые сети готовы на 81%. Отставание от графика допустили Закаменский, Муйский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, Тункинский и город Северобайкальск. С небольшим опережением готовятся и водопроводные сети, средний процент по республике составляет 78%. Список отстающих тот же, за исключением Закаменского района.

При этом один главных показателей подготовки к отопительному сезону - готовность котельных. На сегодня она ниже запланированного на 15%. Пока показатели не выполнили Закаменский, Селенгинский районы.

Есть проблемы у муниципалитетов и с нормативным запасом топлива. В полном объёме имеется нормативный запас на сентябрь только в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Селенгинском, Тункинском районах и в Улан-Удэ. Как отметил министр главная причина отставания – задолженность предприятий ЖКХ за ранее поставленное топливо и отсутствие договоров на поставку топлива в новый отопительный сезон. Договоры на поставку топлива отсутствуют у предприятий ЖКХ в Баунтовском, Джидинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах.

Глава Бурятии поручил незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения срыва начала отопительного сезона 2019-2020 годов, особенно северным районам. Главам муниципальных образований совместно с ресурсоснабжающими организациями - завершить работу по заключению договоров поставки топлива, составить график поставки и оплаты топлива на весь отопительный сезон.

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