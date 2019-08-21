Вопрос о возможном награждении бортпроводницы сгоревшего в Бурятии Ан-24 прокомментировал Дмитрий Песков
Как сообщал «Байкал-Daily», бортпроводницу Елену Лапуцкую с рейса потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии, просят представить к награде. С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Своё обращение вице-спикер Совфеда направил президенту России Владимиру Путину.
«Геройский поступок бортпроводницы самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолёта 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьёзные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне», – сказал Турчак.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели официального обращения Андрея Турчака в адрес президента Владимира Путина с предложением наградить Елену Лапуцкую, Об этом сообщает ТАСС.
- Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали об этом в материалах СМИ, но непосредственного внесения пока не видели, - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Самолёт Ан-24 потерпел крушение в аэропорту бурятского посёлка Нижнеангарск 27 июня. В результате ЧП погибли двое пилотов. На борту было 43 пассажира.
В Кремле ответили по предложению наградить бортпроводницу из Бурятии
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