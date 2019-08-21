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Счётная палата выявила риск недостижения показателей по очистке Байкала

Счётная палата выявила риск недостижения показателей по очистке Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Минприроды не софинансировало бюджеты Бурятии и Иркутской области на 1,84 млрд рублей

Счётная палата России выявила риск недостижения необходимых показателей по очистке Байкала в 2019 году. Об этом сообщается в аналитической записке Счётной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь – июнь.

Так, в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» по ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» минприроды России не софинансировало бюджеты Бурятии и Иркутской области на реализацию трёх мероприятий по снижению общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, на 1,84 млрд. рублей.

- В этой связи следует отметить наличие риска недостижения в 2019 году значения показателя федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», установленного в соглашениях («Снижена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал»), - резюмируется в документе Счётной палаты.

Счётная палата обращает внимание на необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию госпрограмм, выполнения контрольных событий ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками в целях минимизации рисков их неисполнения и недостижения целевых показателей (индикаторов) госпрограмм.

Также существуют риски недостижения показателей, установленных в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам регионов страны и юридическим лицам на реализацию госпрограмм, национальных и федеральных проектов.

счетная палата Байкал
 
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