Бывший руководитель территориального отдела МВД по Бурятии уехал в другой регион
Подполковник полиции Денис Андреевич Сун-Цо-Жен из Бурятии получил новую должность в Брянске. Он возглавил Брянский линейный отдел МВД России на транспорте.
Нового руководителя представил личному составу начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.
Денис Сун-Цо-Жен прошёл обучение в Восточно-Сибирском институте МВД России. Начинал службу оперативником отдела уголовного розыска в одном из территориальных ОВД Бурятии. Возглавлял отделение по борьбе с имущественными видами преступлений отдела уголовного розыска.
С сентября 2010 по апрель 2015 года занимал должность первого заместителя начальника отдела – начальника криминальной милиции районного ОВД МВД по Бурятии.
С 2015 года и до назначения на нынешнюю должность руководил одним из территориальных отделов МВД по Бурятии.
На представлении нового руководителя Брянского линейного отдела МВД России на транспорте Олег Калинкин отметил, что Денис Андреевич имеет богатый профессиональный опыт, пожелал ему успехов на новом месте службы, а личный состав отдела попросил поддержать руководителя.
Полицейский из Бурятии Сун-Цо-Жен получил новую должность
Власть, Фото:
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