Приказ о новом составе совета подписал Владимир Путин
Глава Бурятии Алексей Цыденов включён в совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Приказ о новом составе совета президент Владимир Путин подписал 19 августа.
Председателем Совета является президент России Владимир Путин, президиум совета возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев. Совет состоит из федеральной, региональной и муниципальной частей. В региональную часть совета, куда включили семь руководителей субъектов или законодательных собраний, вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также глава республики возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по транспорту и курирует подгруппу по экологической реабилитации водных объектов.
Рабочая группа по транспорту объединяет все регионы России и обеспечивает координацию между субъектами, правительством РФ, министерством транспорта по реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и «Модернизация магистральной инфраструктуры». Каждая рабочая группа готовит материалы к заседаниям Госсовета РФ, проводит анализ и даёт оценку реализации региональных проектов. В задачи рабочих групп также входит взаимодействие с президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Рабочая группа Госсовета «Экология и природные ресурсы» занимается нацпроектом «Экология». Её подгруппа «Экологическая реабилитация водных объектов», которой руководит глава Бурятии, курирует федеральные проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов».
Как сообщал «Байкал-Daily», весной, комментируя свою работу в Госсовете, Алексей Цыденов шутливо заявил, что «не помешал бы ещё один рабочий день в неделю».
Глава Бурятии вошёл в совет при президенте по развитию местного самоуправления
Власть, Фото:
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