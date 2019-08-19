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И.о. руководителя Следственного управления примет улан-удэнцев

И.о. руководителя Следственного управления примет улан-удэнцев
Власть, 
Приём граждан состоится во вторник

20 августа, во вторник, с 15 до 17 часов и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии полковник юстиции Сергей Базаров проведёт приём граждан.

Приём будет проводиться в помещении следственного управления СК по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 25а. По всем вопросам организации приема граждан и для предварительной записи обращаться по телефону 8 (3012) 21-19-40. 21-46-23.

Приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними.


следственный комитет прием граждан
 
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