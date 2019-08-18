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Отбирать кандидатов в главы Баргузинского района Бурятии будут 10 человек

Отбирать кандидатов в главы Баргузинского района Бурятии будут 10 человек
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Среди членов конкурсной комиссии – три замминистра, спасатель и директор школы

В Бурятии сформировали конкурсную комиссию, которая займётся отбором кандидатов на пост главы Баргузинского района. В неё вошли 10 человек.

В их числе сразу три замминистра – первый замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич, замминистра транспорта Сергей Белоколодов, замминистра образования Валерий Поздняков. От администрации главы Бурятии - заместитель председателя комитета территориального развития Леонид Мотошкин. Также в составе комиссии исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» Юрий Баёв, глава сельского поселения «Баргузинское» Надежда Паргачевская, начальник организационно-правового отдела администрации Баргузинского района Виталий Галимов. Общественность представляют член ТОС Ярикта Очир Романов, начальник поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Алексей Щербаков и директор Хилганайской средней школы имени Элбэк Доржи Ринчино Жаргал Раднаев.

Конкурсная комиссия заслушает и пообщается со всеми желающими стать следующим главой района. Из них комиссия выберет двух лучших. Кто из них возглавит район, решит райсовет депутатов в ходе голосования на сессии.

С 2016 года Баргузинский район возглавлял Алексей Балуев, прежде трудившийся главой Баргузина. В марте 2019-го районные депутаты отправили Балуева в отставку, оценив его работу как неудовлетворительную.

выборы главы районов Баргузинский район
 
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