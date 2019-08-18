Алексей Цыденов проинспектировал пострадавшие от подтопления сёла

Ущерб от наводнения только в Джидинском районе превысил 21 млн рублей
17 августа глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с правительственной комиссией посетил ряд населённых пунктов, которые пострадали от паводков, сообщает пресс-служба правительства республики.
Утром в субботу Алексей Цыденов проинспектировал ход работ в Эрхирике, где 21 июля после сильного дождя подтопило жилые дома. На местной дороге дополнительно уложены две водопропускные трубы, также расчищен канал для отвода воды. Всего на эти и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Эрхирике затратили 2,6 млн. рублей.
Также глава Бурятии повторно выехал вместе с руководителями профильных министерств и ведомств в Джидинский район, чтобы проверить работу по ликвидации ущерба. Дороги и населённые пункты района пострадали от наводнения.
Всего в июле в Закаменском и Джидинском районах были подтоплены 122 приусадебных участка, 289 подполий жилых домов, пострадало 955 человек. На выплату единовременной материальной помощи выделено 5,6 млн рублей.
- Мы проверили, как идёт выплата компенсации тем людям, которые попали в зону подтопления. Первые выплаты состоялись, плюс совместно с прокуратурой отработана технология по тем людям, которые по факту здесь живут, но не прописаны. Сейчас будет упрощённый порядок иска, на следующей неделе будет здесь выездное заседание суда. Здесь сразу всё решится, людям не надо будет куда-то ездить и что-то доказывать, - рассказал Алексей Цыденов.
Также принято решение по защитным дамбам в районе.
- Мы начинаем проектировать защитную дамбу в районе села Дырестуй и в Петропавловке. В этом году начнём, надеюсь, в следующем году получим проект и будем планировать строительство, - сообщил глава республики.
Глава Бурятии осмотрел участок местной дороги, которая больше всего пострадала от паводков. Размывы земляного полотна и дорожной одежды зафиксированы на подъездах от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск, Белоозёрск-Енхор, Оёр-Тохой и Нижней Торей-Верхний Торей-Улзар.
В целом ущерб от наводнения в Джидинском районе составил 21,6 млн рублей – кроме выплат матпомощи это проведение аварийно-восстановительных работ на участках автодорог (13,4 млн рублей), возмещение расходов для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС (0,69 млн рублей), проведение аварийно-восстановительных работ по защите сёл Петропавловка и Джида (1,9 млн рублей).
Алексей Цыденов поручил подготовить документы по выделению району средств из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Алексей Цыденов проинспектировал пострадавшие от подтопления сёла
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