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Федеральный штаб дал поручение Бурятии

Федеральный штаб дал поручение Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
16 августа под председательством заместителя Рослесхоза Николая Кротова состоялось заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров

В работе штаба приняли участие представители Рослесхоза, минприроды России, минобороны России, МЧС, ФБУ «Авиалесоохрана», Росгидромета, департаментов лесного хозяйства по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам, лесных ведомств республик Бурятия, Саха (Якутия) и Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Федеральный штаб поручил республиканскому агентству лесного хозяйства Бурятии и министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) в условиях высокой пожарной опасности продолжать наращивание оперативной группировки сил и средств на тушении лесных пожаров.

При этом федеральный штаб поручил всем лесным ведомствам – участникам заседания продолжить работу по уточнению площадей лесных пожаров на труднодоступных территориях, которые создают угрозу задымления населённых пунктов. В условиях, когда задымлённость препятствует использовать воздушные суда для передислокации лесопожарных сил к местам возгорания, федштаб поручил рассмотреть возможность использования альтернативных способов доставки наземных групп. Кроме того, федеральный штаб подчеркнул необходимость продолжать корректировать решения о приостановке тушения создающих задымление пожаров и оперативно приступать к работе по их ликвидации.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии горели леса на площади 2186 га. В Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

По данным на 16 августа, на землях лесного фонда России действовало 136 лесных пожаров на площади 226 348 га, из них локализовано 20 на площади 15 022 га.


лесные пожары
 
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