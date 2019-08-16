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В Читу прибыл министр сельского хозяйства России

В Читу прибыл министр сельского хозяйства России
Власть,  Фото:министерство сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором ход ликвидации последствий ЧС в Забайкалье 

16 августа министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и глава Забайкальского края Александр Осипов провели в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожаров этого года, на агропромышленных объектах региона. В совещании также участвовали министр сельского хозяйства края Денис Бочкарёв, эксперты федерального ведомства, главы муниципалитетов.

По словам Дмитрия Патрушева, для Забайкальского края были приняты беспрецедентные меры по восстановлению сельскохозяйственных объектов.

- После объявления в Забайкалье чрезвычайной ситуации министерство сельского хозяйства России держит ситуацию на особом контроле, мы находимся на постоянной связи с руководством субъекта. Федеральным министерством оказываются меры поддержки пострадавшим сельхозпроизводителям. Вопросы ликвидации последствий ЧС мы обсудили сегодня в рамках двухсторонней встречи с главой региона, все работы должны быть завершены до 15 октября, согласно указу президента России, – заявил глава минсельхоза РФ.

Александр Осипов отметил, что поддержка правительства Забайкальского края заключается в помощи каждому из пострадавших по освоению выделенных средств. Министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв сообщил, что на поддержку пострадавшим сельхозпроизводителям из федерального бюджета было направлено 820 миллионов рублей. На эти средства планируется восстановить 114 чабанских стоянок. 

Помимо этого, в ходе совещания обсуждались вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе, возникшей в результате засухи, меры по развитию отрасли сельского хозяйства в Забайкальском крае.

Также Дмитрий Патрушев и руководитель края Александр Осипов стали участниками открытия первой забайкальской выставки сельскохозяйственных животных. Она проходит в посёлке Кутузовка на базе Забайкальского центра племенного животноводства. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
минсельхоз Забайкальский край Чита
 
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