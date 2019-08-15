Прокуратура выявила нарушение им антикоррупционного закона
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности Бурятской сельскохозяйственной академия имени Филиппова.
- Установлено, что бывший исполняющий обязанности ректора академии заключил трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной гражданской службы в республиканской службе по тарифам Бурятии. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» в установленный законом десятидневный срок руководство академии не сообщило об этом прежнему работодателю, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Бывший и.о. ректора привлечён к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
В Бурятии оштрафовали бывшего и.о. ректора БГСХА
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