В Бурятии оштрафовали бывшего и.о. ректора БГСХА

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Прокуратура выявила нарушение им антикоррупционного закона



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности Бурятской сельскохозяйственной академия имени Филиппова.



- Установлено, что бывший исполняющий обязанности ректора академии заключил трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной гражданской службы в республиканской службе по тарифам Бурятии. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» в установленный законом десятидневный срок руководство академии не сообщило об этом прежнему работодателю, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Бывший и.о. ректора привлечён к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Постановление суда вступило в законную силу.

