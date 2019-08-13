Жительницу Бурятии обвинили в административном нарушении без её ведома

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Женщина пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница посёлка Нижнеангарск с просьбой провести проверку о незаконных действиях должностного лица администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район».



В отношении заявительницы органом муниципального контроля составлен протокол об административном правонарушении в её отсутствие и без надлежащего извещения.



- Кроме того, в нарушение закона Бурятии «Об административных правонарушениях» в должностной инструкции лица, составившего протокол об административном правонарушении, содержались полномочия по участию в заседаниях комиссии о рассмотрении данных материалов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе администрации Северо-Байкальского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, в инструкцию внесены изменения, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Производство по делу об административном правонарушении в отношении заявительницы прекращено.

