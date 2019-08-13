Женщина пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница посёлка Нижнеангарск с просьбой провести проверку о незаконных действиях должностного лица администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район».
В отношении заявительницы органом муниципального контроля составлен протокол об административном правонарушении в её отсутствие и без надлежащего извещения.
- Кроме того, в нарушение закона Бурятии «Об административных правонарушениях» в должностной инструкции лица, составившего протокол об административном правонарушении, содержались полномочия по участию в заседаниях комиссии о рассмотрении данных материалов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе администрации Северо-Байкальского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, в инструкцию внесены изменения, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Производство по делу об административном правонарушении в отношении заявительницы прекращено.
Жительницу Бурятии обвинили в административном нарушении без её ведома
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