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Жительницу Бурятии обвинили в административном нарушении без её ведома

Жительницу Бурятии обвинили в административном нарушении без её ведома
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Женщина пожаловалась в прокуратуру

В прокуратуру обратилась жительница посёлка Нижнеангарск с просьбой провести проверку о незаконных действиях должностного лица администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район».

В отношении заявительницы органом муниципального контроля составлен протокол об административном правонарушении в её отсутствие и без надлежащего извещения.

- Кроме того, в нарушение закона Бурятии «Об административных правонарушениях» в должностной инструкции лица, составившего протокол об административном правонарушении, содержались полномочия по участию в заседаниях комиссии о рассмотрении данных материалов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главе администрации Северо-Байкальского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, в инструкцию внесены изменения, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении заявительницы прекращено.
прокуратура
 
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