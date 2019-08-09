Экс-сотрудника Бурятской таможни приговорили к 4 годам «строгача»

Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях



В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни.



Его обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование производству предварительного расследования», ч.3 и ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, в том числе в крупном размере», ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Пособничество в контрабанде», ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Установлено, что в декабре 2017 года подсудимый передал гражданке Монголии 500 патронов для их контрабандного перемещения. Впоследствии на таможенном посту МАПП Кяхта её задержали и привлекли к уголовной ответственности за контрабанду боеприпасов.



- Осуществляя сопровождение по уголовному делу, оперуполномоченный в целях сокрытия своей причастности к преступлению внёс исправления в объяснение и протокол допроса подозреваемой, тем самым воспрепятствовал установлению всех обстоятельств совершения преступления, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Кроме того, с декабря 2017 года по январь 2018 года он за взятку в размере 100 тысяч рублей незаконно возвратил жителю Иркутска ранее изъятые товары общим весом 1150 кг.



- При этом, с целью сокрытия преступления, внёс подложные сведения в официальные документы о собственниках и количестве изъятых товаров. Затем договорился с ним об оказании покровительства при перевозке грузов из Китая за денежное вознаграждение и получил в течение года в качестве взятки более 350 тысяч рублей, - поясняют в прокуратуре.



Также в апреле 2018 года оперуполномоченный незаконно изъял принадлежащие гражданину Китая товары повседневного спроса, весом 1600 кг, стоимостью более 2 миллионов рублей. В декабре 2018 года он возвратил небольшую часть вещей за взятку в размере 20 тысяч рублей, исправив количество изъятых товаров в документах таможни.



- После возбуждения уголовного дела Иркутским следственным отделом на транспорте ВССУт СК РФ он был взят под стражу, под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания и заключил с прокурором досудебное соглашение, - сообщают в пресс-службе.



Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 4 годам колонии строгого режима, 4 млн. рублей штрафа и запрета занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.



Приговор не вступил в законную силу.