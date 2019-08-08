В Бурятии осудили главу села за превышение должностных полномочий





Кроме этого, суд обязал осуждённого возместить причинённый сельскому поселению ущерб.

Глава сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района Бурятии признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года между администрацией села и индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на капитальный ремонт Нижнеторейского Дома культуры. Общая стоимость работ, выполняемых по контракту, составила более 290 тысяч рублей.- В декабре этого же года, глава села, достоверно зная, что ремонт ДК не произведён, подписал акт о приёме выполненных в полном объёме работ, и перечислил подрядчику деньги,- сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Суд приговорил главу сельского поселения к трём годам условно, с испытательным сроком 3 года, с запретом на 2 года занимать руководящие должности.