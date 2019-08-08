В Бурятии осудили главу села за превышение должностных полномочий

Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Глава сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района Бурятии признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года между администрацией села и индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на капитальный ремонт Нижнеторейского Дома культуры. Общая стоимость работ, выполняемых по контракту, составила более 290 тысяч рублей.
- В декабре этого же года, глава села, достоверно зная, что ремонт ДК не произведён, подписал акт о приёме выполненных в полном объёме работ, и перечислил подрядчику деньги,- сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Суд приговорил главу сельского поселения к трём годам условно, с испытательным сроком 3 года, с запретом на 2 года занимать руководящие должности.
Кроме этого, суд обязал осуждённого возместить причинённый сельскому поселению ущерб.
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Дмитрий Кобунов уже приступил к работе
Также речь шла о дополнительном субсидировании авиаперевозок на 265,5 миллиона рублей
Александр Васильев будет работать на общественных началах
Прокуратура озвучила некоторые итоги своей работы
Опубликован указ о назначении Сергея Желтикова на эту должность
На эту должность Гомбо Цыденова назначил генпрокурор России Юрий Чайка
В дело вмешалась прокуратура
Он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории города и района
Нарушения выявила прокуратура
Их проверят за срывы сроков и некачественную работу подрядчиков
Ранее он работал исполнительным директором Оренбургского ЛВРЗ
Главам районов было поручено проверить системы оповещения и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от паводков
В совещании участвовали дальневосточные регионы
Игорь Шутенков спрашивал у ответственных лиц: «Где остановка на Балтахинова?»