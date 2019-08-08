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В Бурятии осудили главу села за превышение должностных полномочий

В Бурятии осудили главу села за превышение должностных полномочий
Власть,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей

Глава сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района Бурятии признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года между администрацией села и индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на капитальный ремонт Нижнеторейского Дома культуры. Общая стоимость работ, выполняемых по контракту, составила более 290 тысяч рублей.

- В декабре этого же года, глава села, достоверно зная, что ремонт ДК не произведён, подписал акт о приёме выполненных в полном объёме работ, и перечислил подрядчику деньги,- сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Суд приговорил главу сельского поселения к трём годам условно, с испытательным сроком 3 года, с запретом на 2 года занимать руководящие должности.

Кроме этого, суд обязал осуждённого возместить причинённый сельскому поселению ущерб. 
превышение должностных полномочий
 
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