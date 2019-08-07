У министра строительства Бурятии появился новый заместитель

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Виталий Мутко снова приехал в Тулун Власть, Он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории города и района

В Бурятии прошло заседание комиссии по ЧС Власть, Главам районов было поручено проверить системы оповещения и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от паводков