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У министра строительства Бурятии появился новый заместитель

У министра строительства Бурятии появился новый заместитель
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Дмитрий Кобунов уже приступил к работе

Глава Бурятии подписал постановление о назначении Дмитрия Кобунова на должность заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики - председателя комитета по реализации программ капитального строительства.

К работе он приступил с 5 августа, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Дмитрий Кобунов родился 4 апреля 1974 года в Улан-Удэ. В 1994 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство. Инженер строитель». В 2011 году получил диплом Новосибирского государственного университета экономики и управления по специальности «Юриспруденция».

В минстрой Бурятии пришёл с должности первого заместителя начальника управление капитального строительства Правительства Бурятии.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне на должность замминистра строительства республики был назначен экс-мэр города Закаменска Евгений Поляков. 

В апреле по собственному желанию уволился с поста замминистра строительства Бурятии Сергей Банников. Ещё один заместитель Сергей Рыбальченко сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с домами для сирот в посёлке Сотниково.

Таким образом вместо трёх замов у министра строительства Николая Рузавина оставался только один - Евгений Коркин. 
назначение
 
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