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В Бурятии почти каждый 10-ый проект имел изъяны

В Бурятии почти каждый 10-ый проект имел изъяны
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Прокуратура озвучила некоторые итоги своей работы

В течение 2018 – 2019 годов в Бурятии прокуроры проверили на соответствие федеральному законодательству свыше 10 тысяч нормативных правовых актов. После прокурорского вмешательства откорректировано или отменено 109 региональных и 2 031 муниципальный нормативный акт, вступивший в противоречие с изменившимися законами. Требования прокуроров о приведении правовых актов в соответствие удовлетворены. В двух случаях приняты меры судебного понуждения.

- Прокурорское вмешательство способствовало восстановлению прав детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, состоящих на учёта в органах внутренних и дел, и иных категорий граждан, определённых Законом республики «О физической культуре и спорте». По представлению прокурора Муйского района в муниципальных образованиях «Муйский район» и городское поселение «Северомуйское» приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления мер социальной поддержки в области физической культуры и спорта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Из изученных проектов почти каждый десятый имел юридические или коррупционные изъяны. В результате на стадии подготовки предотвращено принятие 98 незаконных региональных и 459 муниципальных нормативных правовых актов.

- С использованием права законодательной инициативы в Народный Хурал республики внесено 8 законопроектов. К примеру, по инициативе прокуратуры республики право обманутых дольщиков на получение бесплатной юридической помощи закреплено в региональном законе. Всего на основании разработанных прокурорами проектов принято 170 нормативных актов, - уточняют в прокуратуре.

Органами прокуратуры республики продолжаются надзорные мероприятия за законностью региональных и муниципальных нормативных правовых актов.
прокуратура
 
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