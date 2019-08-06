В Бурятии почти каждый 10-ый проект имел изъяны

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Прокуратура озвучила некоторые итоги своей работы



В течение 2018 – 2019 годов в Бурятии прокуроры проверили на соответствие федеральному законодательству свыше 10 тысяч нормативных правовых актов. После прокурорского вмешательства откорректировано или отменено 109 региональных и 2 031 муниципальный нормативный акт, вступивший в противоречие с изменившимися законами. Требования прокуроров о приведении правовых актов в соответствие удовлетворены. В двух случаях приняты меры судебного понуждения.



- Прокурорское вмешательство способствовало восстановлению прав детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, состоящих на учёта в органах внутренних и дел, и иных категорий граждан, определённых Законом республики «О физической культуре и спорте». По представлению прокурора Муйского района в муниципальных образованиях «Муйский район» и городское поселение «Северомуйское» приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления мер социальной поддержки в области физической культуры и спорта, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Из изученных проектов почти каждый десятый имел юридические или коррупционные изъяны. В результате на стадии подготовки предотвращено принятие 98 незаконных региональных и 459 муниципальных нормативных правовых актов.



- С использованием права законодательной инициативы в Народный Хурал республики внесено 8 законопроектов. К примеру, по инициативе прокуратуры республики право обманутых дольщиков на получение бесплатной юридической помощи закреплено в региональном законе. Всего на основании разработанных прокурорами проектов принято 170 нормативных актов, - уточняют в прокуратуре.



Органами прокуратуры республики продолжаются надзорные мероприятия за законностью региональных и муниципальных нормативных правовых актов.