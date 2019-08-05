Школа в Бурятии с нарушением закупала продукты

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинской средней общеобразовательной школе дробили контракты на поставку продуктов питания для нужд образовательного учреждения.



- Муниципальным заказчиком нарушен федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отсутствие конкурентного способа определения поставщика с одним индивидуальным предпринимателем заключено 5 договоров на поставку продуктов питания на общую сумму 637 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Заключение этих договоров вызвано намерением избежать проведения конкурентной закупки на сумму свыше 400 тысяч рублей. Тем самым ограничен доступ потенциальных участников к участию в торгах, уверены в надзорном органе.



В отношении директора школы возбуждено дело об административном нарушении. Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Постановление о назначении наказания вступило в законную силу.