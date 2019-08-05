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Школа в Бурятии с нарушением закупала продукты

Школа в Бурятии с нарушением закупала продукты
Власть,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинской средней общеобразовательной школе дробили контракты на поставку продуктов питания для нужд образовательного учреждения.

- Муниципальным заказчиком нарушен федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отсутствие конкурентного способа определения поставщика с одним индивидуальным предпринимателем заключено 5 договоров на поставку продуктов питания на общую сумму 637 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Заключение этих договоров вызвано намерением избежать проведения конкурентной закупки на сумму свыше 400 тысяч рублей. Тем самым ограничен доступ потенциальных участников к участию в торгах, уверены в надзорном органе.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном нарушении. Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Постановление о назначении наказания вступило в законную силу.
прокуратура
 
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