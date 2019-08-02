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Виталий Мутко снова приехал в Тулун

Виталий Мутко снова приехал в Тулун
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории города и района

Сегодня в Тулун прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко они посетят ряд социальных объектов и проведут совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.
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Виталий Мутко и Сергей Левченко уже ознакомились с ходом работ по берегоукреплению, которые ведутся на улице Павлова. Здесь выполнено 75% необходимых работ. Задействовано больше ста человек и около 150 единиц техники. Завершить берегоукрепление планируется в течение пяти дней.

В ходе визита на объект вице-премьер и глава региона пообщались с жителями, ответили на вопросы и разъяснили права пострадавшим от паводка. Основная часть вопросов граждан касалась получения жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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