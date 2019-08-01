В Читу прибыла замминистра культуры России

Власть, Фото: пресс-служба Минкультуры России

Они прилетела вместе с Дмитрием Медведевым



Сегодня, 1 августа, в Читу прилетела заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Чиновница прибыла с рабочим визитом вместе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.



В настоящее время она проводит совещание с работниками культуры и руководителями органов местного самоуправления Забайкальского края на площадке «Точки кипения» в краевой библиотеке имени А. С. Пушкина. Обсуждаются вопросы реализации национального проекта «Культура» на территории края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

