Они прилетела вместе с Дмитрием Медведевым
Сегодня, 1 августа, в Читу прилетела заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Чиновница прибыла с рабочим визитом вместе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В настоящее время она проводит совещание с работниками культуры и руководителями органов местного самоуправления Забайкальского края на площадке «Точки кипения» в краевой библиотеке имени А. С. Пушкина. Обсуждаются вопросы реализации национального проекта «Культура» на территории края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
В Читу прибыла замминистра культуры России
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