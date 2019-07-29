Их проверят за срывы сроков и некачественную работу подрядчиков
29 июля на оперативном совещании исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников доложил главе Забайкальского края, что после проливных дождей поступило много жалоб от населения на протекание крыш многоквартирных домов, где проводился капитальный ремонт. Глава региона Александр Осипов по этому поводу поручил провести служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших недобросовестную работу подрядчиков.
- Проводите служебные проверки, принимайте решения и устраняйте проблемы, – заявил краевой начальник.
Также он поручил заместителю руководителя администрации губернатора Алексею Казакову провести служебную проверку в отношении должностных лиц, допустивших срывы сроков государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации для строительства гидротехнических сооружений в Могзоне в рамках национальной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье проведут служебные проверки должностных лиц
Власть, Фото:
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