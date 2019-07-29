Сергей Гашев занял кресло замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ранее он работал исполнительным директором Оренбургского ЛВРЗ



В Улан-Удэ распоряжением от 26 июля этого года заместителем руководителя администрации Советского района по организационной работе назначен Сергей Анатольевич Гашев. Об этом сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Гашев Сергей Анатольевич родился 5 августа 1977 года в Улан-Удэ. Он окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта (2002 г.), Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит» (2006 г.).



Свою трудовую деятельность Гашев начал в 1996 году в должности слесаря по ремонту подвижного состава Улан-Удэнского ЛВРЗ. До недавнего времени работал исполнительным директором Оренбургского локомотиворемонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш».

