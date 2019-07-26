Глава минтруда призывает повышать рождаемость в регионах Дальнего Востока

В совещании участвовали дальневосточные регионы



Власти регионов Дальнего Востока должны принимать дополнительные меры для повышения рождаемости, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда РФ Максима Топилина



- Мы очень надеемся, что меры (принимаемые на федеральном уровне) позволят ситуацию с рождаемостью переломить. Но это не значит, что регионы не должны принимать свои меры по поддержке семей с детьми. Нужно постоянно анализировать ситуацию и выявлять причины снижения рождаемости, - цитирует ТАСС Топилина на совещании, в котором посредством видеосвязи участвуют представители дальневосточных регионов.



По его словам, ситуация с рождаемостью на Дальнем Востоке «пока не позволяет говорить, что все хорошо».



На Дальнем Востоке действует дополнительное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумом, а также так называемый дальневосточный материнский капитал - доплата к материнскому капиталу в размере 135 тыс. рублей. Кроме того, выплаты на третьего ребенка распределены на три дальневосточных региона - Бурятию, Якутию и Чукотку, несмотря на их положительный коэффициент рождаемости, уточняет ТАСС.



