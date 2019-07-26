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Глава минтруда призывает повышать рождаемость в регионах Дальнего Востока

Глава минтруда призывает повышать рождаемость в регионах Дальнего Востока
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В совещании участвовали дальневосточные регионы

Власти регионов Дальнего Востока должны принимать дополнительные меры для повышения рождаемости, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда РФ Максима Топилина

- Мы очень надеемся, что меры (принимаемые на федеральном уровне) позволят ситуацию с рождаемостью переломить. Но это не значит, что регионы не должны принимать свои меры по поддержке семей с детьми. Нужно постоянно анализировать ситуацию и выявлять причины снижения рождаемости, - цитирует ТАСС Топилина на совещании, в котором посредством видеосвязи участвуют представители дальневосточных регионов.

По его словам, ситуация с рождаемостью на Дальнем Востоке «пока не позволяет говорить, что все хорошо».

На Дальнем Востоке действует дополнительное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумом, а также так называемый дальневосточный материнский капитал - доплата к материнскому капиталу в размере 135 тыс. рублей. Кроме того, выплаты на третьего ребенка распределены на три дальневосточных региона - Бурятию, Якутию и Чукотку, несмотря на их положительный коэффициент рождаемости, уточняет ТАСС.

рождаемость
 
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