Игорь Шутенков спрашивал у ответственных лиц: «Где остановка на Балтахинова?»
Где остановка на Балтахинова? С таким вопросом обратился и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков к МУП «Управление трамвая» и дорожникам.
- Почему вы такие беззубые? Почему высаживаете людей, там, где нет остановки и до сих пор люди мучаются, - возмутился Игорь Шутенков на городском планёрном совещании.
С 20 июля на ул. Балтахинова начаты работы по ремонту участка дороги по ул. Балтахинова от ул. Каландаришвили до ул. Куйбышева (со стороны ТЦ «Удинский пассаж» и «Galaxy»). Движение автотранспорта осуществляется по половине проезжей части.
Во время ремонтных работ дорожники повредили посадочную площадку, на которой спускаются пассажиры при выходе из трамвая, тем самым подвергли опасности горожан.
Замечание Шутенкова было оперативно устранено, подрядчик установил временные помосты.
В дальнейшем посадочная площадка будет отремонтирована, также будут устроены перильные ограждения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Чиновники Улан-Удэ «потеряли» остановку
Власть, Фото:
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