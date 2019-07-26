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Минсельхоз Бурятии ответил Игорю Бобкову

Минсельхоз Бурятии ответил Игорю Бобкову
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии объяснили ситуацию по продаже байкальского омуля в торговых точках

Как сообщал «Байкал-Daily», на двух прошлых сессиях Народного Хурала депутат Игорь Бобков поднимал вопрос продажи байкальского омуля в магазинах. Бобков напоминал, что добыча омуля запрещена и недоумевал, почему, несмотря на это, рыба вполне легально продаётся в магазинах. «Вешаются большие баннерные полотна и рекламируется этот омуль», - заявил 24 июля на внеочередной сессии депутат.

Легальные закупки

В свою очередь, в минсельхозпроде Бурятии поясняют, что нарушений в данном случае нет.

К примеру, у одного крупного торгового предприятия имеется договор с общинами коренных малочисленных народов Севера в Северо-Байкальском районе. Общинам разрешено ловить омуль для ведения традиционной хозяйственной деятельности, а излишки выловленной рыбы они имеют право продавать.

- Согласно государственной информационной системе «Меркурий», с 1 января по 25 июля 2019 года общины коренных малочисленных народов севера поставили 7,5 тонн байкальского омуля по четырём ветеринарным сопроводительным документам, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Бурятии.

Ещё 21,4 тонны байкальского омуля было закуплено предприятием через аукцион в январе у Байкальского филиала ФГБУ Главрыбвод. На торги выставили отход производителей после осеннего нереста.

Помимо этого, на прилавках магазинов Бурятии продаётся якутский и ленский омуль. Его закупают, к примеру у ООО «Северная рыба» (Якутск).

Массовые рейды

Запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале введён с октября 2017 года.

За незаконный вылов омуля грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.

За последнее время в Бурятии прошёл 21 рейд по местам несанкционированной торговли рыбой: 8 – в Кабанском районе, 8 – в Баргузинском, 5 – в Улан-Удэ. В рейдах принимают участие специалисты государственной ветеринарной службы республики, полиция, сотрудники Россельхознадзора Роспотребнадзора и районных администраций.

- По результатам рейдов изъято 132 кг омуля домашнего изготовления. Рыба утилизирована на месте путем денатурирования хлорной известью, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

К административной ответственности привлечено 28 граждан на сумму 14 тысяч рублей.

Отметим, в 2017 году введён запрет только на промышленный вылов байкальского омуля. Представителям коренных малочисленных народов севера и их общинам разрешена добыча омуля, а также рыбакам-любителям.
Согласно правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, разрешён вылов омуля рыбкам-любителям на удочку в зимний период в сутки до 5 кг.

В соответствии с приказом Росрыболовства на 2019 год для традиционного рыболовства (коренным малочисленным народам) выделена квота на вылов омуля в количестве 55 тонн.


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