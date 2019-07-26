В Бурятии управление образования устроило манипуляции с торгами

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушения прокуратура нашла в администрации Баргузинского района



Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в управлении образования администрации Баргузинского района.



Вопреки закону, в 2018 году управление образования с частной охранной организацией «Север» заключило 12 договоров на оказание услуг по охране объекта и имущества на общую сумму 576 тысяч рублей.



- Таким образом, во избежание проведения аукциона, для заключения договоров с единственным поставщиком произошло искусственное дробление закупки. Это повлекло ограничение доступа потенциальных претендентов к участию в торгах, - поясняют в прокуратуре.



В отношении начальника управления образования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований, установленных законодательством». Министерством финансов республики должностному лицу назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.



Постановление о назначении наказания вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



