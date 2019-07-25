Глава Ононского района Ятур Танхаев покинул свой пост после критики полпреда
Глава Ононского района в Забайкальском крае Ятур Танхаев, которого на прошлой неделе раскритиковал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, подал в отставку. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в администрации района.
- Заявление Танхаева с просьбой уволить его по собственному желанию передано сегодня в совет муниципального района, - сказал источник ТАСС.
Вице-премьер Юрий Трутнев во время совещания в Чите 16 июля призвал отправить в отставку главу Ононского района Ятура Танхаева, за то, что он ушёл в отпуск, когда в районе идёт восстановление после масштабных пожаров. Трутнев поручил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Осипову сделать так, чтобы «Танхаев из отпуска не возвращался», уточняет ТАСС.
В апреле из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.
Раскритикованный Трутневым глава района Забайкалья подал в отставку
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