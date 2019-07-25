В Бурятии состоялся консультативный совет женщин при главе

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

23 июля в правительстве Бурятии состоялось очередное заседание консультативного совета женщин при главе



Оно было посвящено теме «Демография. Детство – системный подход», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Рабочие группы консультативного совета женщин побывали ранее в селах Хоринского, Еравнинского, Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Кяхтинского районов.



В числе проблемных вопросов в селе по-прежнему остается нехватка кадров, отметили члены Совета женщин. Решить ситуацию, возможно, смогут молодёжные десанты врачей, педагогов, работников сельскохозяйственной сферы. Районам же следует продумать меры поддержки специалистов.



- Это может быть, и наставничество, и предложения карьерного роста, и обеспечение жильём, и предложение пойти в молодежное правительство, то есть разные совершенно способы. Это уже зависит от глав, но на наш взгляд, для глав районов это будет очень престижно, - выразила мнение коллег председатель консультационного совета женщин, член Общественной палаты Бурятии Светлана Грешилова.



Глава республики Алексей Цыденов поручил соответствующим ведомствам изучить предложение Совета женщин.



Тему укомплектованности врачей и среднего медицинского персонала поддержала заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина. По её мнению, серьёзной поддержкой специалистов может стать также предоставление служебного благоустроенного жилья.



На вопрос главы региона об оказании дородовой госпитализации в Улан-Удэ для жительниц пригородных районов Наталья Логина пояснила, что подобная форма действует в Иволгинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах.



- Качество медицинского обслуживания в перинатальном центре несравнимо с центральной больницей. Мы проводили экскурсии в перинатальном центре для будущих мамочек из Прибайкальского района. Почти все женщины выбирают центр в Улан-Удэ, - сообщила она.



На совете был также поднят вопрос об изношенности зданий социальных объектов в Кяхте, Хоринске, Тарбагатае, Бичуре. Однако пока на этот вопрос нет однозначного решения, ответил глава региона.



- На 1 миллиард 700 млн рублей мы закупаем флюорографы, маммографы, рентген- аппараты на 2-3 рабочих места, УЗИ премиум-класса, экспертного класса переносные УЗИ. Все ЦРБ республики оснащаем оборудованием и плюс наши городские, но по строительству новых поликлиник пока вопрос. Слышу. Как появится возможность, будем решать, - сказал Алексей Цыденов.



Председатель общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская подняла вопрос о необходимости мотивации жителей к здоровому образу жизни, борьбы с алкоголизмом. Районам будет предложено масштабировать опыт Мухоршибирского и Окинского района по этим направлениям.



Главам муниципальных образований рекомендовано также внедрить опыт Хоринского и Еравнинского районов по развитию творческих способностей и языковой культуры в дошкольных учреждениях.



Национальный проект «Демография» стартовал в 2019 г для выполнения майских указов президента России. Его основные задачи - увеличение рождаемости, продолжительности жизни, формирование здорового образа жизни, содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В Бурятии в рамках проекта будут реализованы пять федеральных проектов на общую сумму почти 37 млрд рублей.



