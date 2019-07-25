Бурятия в числе лидеров в рейтинге Минстроя России

В ДФО она вторая по заполняемости Единой информационной системы жилищного строительства

Республика Бурятия названа в числе субъектов РФ, лидирующих по заполняемости Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Соответствующую статистику озвучил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.



По Дальневосточному федеральному округу в тройку лидеров по заполняемости системы вошли Республика Саха (Якутия) – 61%, Республика Бурятия – 42%, Приморский край – 41%. Абсолютный лидер рейтинга по России – Республика Хакасия с 98%.



Согласно действующему законодательству, в ЕИСЖС застройщик обязан либо обновить проектную декларацию с указанием перехода на проектное финансирование и использование механизма счетов эскроу, либо получить заключение о соответствии критериям, утвержденным Правительством РФ, для сохранения возможности привлечения средств граждан по старой схеме. Об этом информирует Минстрой Бурятии.

