В Бурятии оштрафовали медлительного специалиста по благоустройству

Специалист администрации посёлка нарушил сроки рассмотрения обращения
В апреле 2019 года в администрацию Усть-Баргузина поступило обращение местного жителя по вопросу незаконной постройки. Рассмотрение обращения было поручено специалисту по благоустройству.
Однако в нарушение федерального закона, письменный ответ заявителю в установленный 30-дневный срок не дан, срок рассмотрения обращения не продлён.
Прокуратура Баргузинского района внесла руководителю администрации городского поселения представление. Оно удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заявителю дан ответ.
Прокурором в отношении специалиста по благоустройству возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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