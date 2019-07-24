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В Бурятии оштрафовали медлительного специалиста по благоустройству

В Бурятии оштрафовали медлительного специалиста по благоустройству
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалист администрации посёлка нарушил сроки рассмотрения обращения

В апреле 2019 года в администрацию Усть-Баргузина поступило обращение местного жителя по вопросу незаконной постройки. Рассмотрение обращения было поручено специалисту по благоустройству.

Однако в нарушение федерального закона, письменный ответ заявителю в установленный 30-дневный срок не дан, срок рассмотрения обращения не продлён.

Прокуратура Баргузинского района внесла руководителю администрации городского поселения представление. Оно удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заявителю дан ответ.

Прокурором в отношении специалиста по благоустройству возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
штраф прокуратура
 
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