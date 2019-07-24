В Бурятии оштрафовали медлительного специалиста по благоустройству

Специалист администрации посёлка нарушил сроки рассмотрения обращения



В апреле 2019 года в администрацию Усть-Баргузина поступило обращение местного жителя по вопросу незаконной постройки. Рассмотрение обращения было поручено специалисту по благоустройству.



Однако в нарушение федерального закона, письменный ответ заявителю в установленный 30-дневный срок не дан, срок рассмотрения обращения не продлён.



Прокуратура Баргузинского района внесла руководителю администрации городского поселения представление. Оно удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заявителю дан ответ.



Прокурором в отношении специалиста по благоустройству возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).



Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

