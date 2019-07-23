Сына депутата Хурала Бурятии наказали за езду по трамвайным путям

Водителем оказался Кирилл Покацкий, о чём сообщила сегодня пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева.Сам он ещё 11 июля посвятил своему поступку стихотворение ():пока стояла терешковой,сахьяновой и боевая,я очень торопился в офис,я представлял себя трамваем...начнем мы с пробки«чего ради?»вы спросите меня со злобой.но изучим эксцесс подробно:напротив русского драм театраи прямо на светофорекрузак свой бросили ребятасломалась рисовозка - горея не горжусь своим поступком,но я уверен, что едва лимы назовем это проступком,ведь не нарушил норм моралинапишут радостно в газете:«не надо делать так, парниша.ведь не в дорожном мощь просветеда и другим обидно, слышишь?»СМИ больше нечего мусолить:«сенсация! гавнюк на трассе!»на элеваторе так можно,а здесь - «убогое несчастье!»да, лучше написать в газете,пытаясь пристыдить балбеса,чем на примере всего светаукатать в асфальт все рельсывпаяют штраф мне полторашку,нельзя так объезжать по-барски,и знает теперь гопник каждый,что я зовусь «Кирилл саянский»16 июля в отношении 24-летнего водителя составлен административный материал по ст. 12.15 ч.1 КРФ об АП. Кириллу Покацкому назначен штраф в размере 1500 рублей.Езда по трамвайным путям запрещена.- Использовать для движения трамвайные пути встречного направления запрещается — это расценивается как нарушение правил дорожного движения. За него водителю грозит административный штраф в виде лишения прав на управление транспортным средством. Если пути общественного транспорта проходят справа от автомобильной трассы, езда по ним запрещается. Не разрешается езда по рельсам, если они находятся не на уровне с дорогой. В этом случае рельсы являются разделительной полосой, заезд на них запрещается. Так как по правилам дорожного движения разделительная полоса запрещена для передвижения и стоянки авто, - поясняют в МУП «Управление трамвая».