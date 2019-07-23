Сына депутата Хурала Бурятии наказали за езду по трамвайным путям

Кирилл Покацкий, сын Вячеслава Покацкого, крупного бизнесмена (торгово-развлекательные центры, в частности, «Еврозона», генеральный директор «МВ-Синема Групп») и депутата Народного Хурала Бурятии, оштрафован за езду по трамвайным путям.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июля в паблике ves_ulan_ude_ в Instagram появилось видео о том, как водитель «Сузуки», чтобы не стоять в пробке на Терешковой, поехал прямо по трамвайным путям вслед за вагоном. В тот же день в УГИБДД по Бурятии сообщили, что ищут нарушителя.
Водителем оказался Кирилл Покацкий, о чём сообщила сегодня пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева.
Сам он ещё 11 июля посвятил своему поступку стихотворение (орфография сохранена – ред.):
пока стояла терешковой,
сахьяновой и боевая,
я очень торопился в офис,
я представлял себя трамваем...
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начнем мы с пробки
«чего ради?»
вы спросите меня со злобой.
но изучим эксцесс подробно:
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напротив русского драм театра
и прямо на светофоре
крузак свой бросили ребята
сломалась рисовозка - горе
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я не горжусь своим поступком,
но я уверен, что едва ли
мы назовем это проступком,
ведь не нарушил норм морали
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напишут радостно в газете:
«не надо делать так, парниша.
ведь не в дорожном мощь просвете
да и другим обидно, слышишь?»
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СМИ больше нечего мусолить:
«сенсация! гавнюк на трассе!»
на элеваторе так можно,
а здесь - «убогое несчастье!»
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да, лучше написать в газете,
пытаясь пристыдить балбеса,
чем на примере всего света
укатать в асфальт все рельсы
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впаяют штраф мне полторашку,
нельзя так объезжать по-барски,
и знает теперь гопник каждый,
что я зовусь «Кирилл саянский»
16 июля в отношении 24-летнего водителя составлен административный материал по ст. 12.15 ч.1 КРФ об АП. Кириллу Покацкому назначен штраф в размере 1500 рублей.
Езда по трамвайным путям запрещена.
- Использовать для движения трамвайные пути встречного направления запрещается — это расценивается как нарушение правил дорожного движения. За него водителю грозит административный штраф в виде лишения прав на управление транспортным средством. Если пути общественного транспорта проходят справа от автомобильной трассы, езда по ним запрещается. Не разрешается езда по рельсам, если они находятся не на уровне с дорогой. В этом случае рельсы являются разделительной полосой, заезд на них запрещается. Так как по правилам дорожного движения разделительная полоса запрещена для передвижения и стоянки авто, - поясняют в МУП «Управление трамвая».