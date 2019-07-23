Сегодня он встретился с губернатором края
23 июля глава Забайкалья Александр Осипов встретился с новым начальником управления Федеральной службы безопасности России по Забайкальскому краю, генерал-майором Василием Кондратенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
В ходе встречи представитель Центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба представил губернатору нового руководителя регионального управления. Василий Васильевич Кондратенко родился в городе Улан-Удэ. В 1993 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт. С 1995 года работает в органах безопасности на различных оперативных и руководящих должностях. В 2012 году был назначен начальником управления ФСБ России по Республике Хакасии, до нового назначения Василий Кондратенко занимал должность руководителя управления Федеральной службы безопасности России в Омской области.
Александр Осипов и Василий Кондратенко обсудили вопросы взаимодействия и совместной работы по обеспечению безопасности в регионе.
Уроженец Улан-Удэ возглавил УФСБ в Забайкалье
Власть, Фото:
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