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В Тулуне и Нижнеудинске создадут приёмные губернатора

В Тулуне и Нижнеудинске создадут приёмные губернатора
Власть,  Фото:пресс-служба Правительства Иркутской области
Также по дворам пойдут специалисты рассказать информацию по актуальным вопросам

В Тулуне и Нижнеудинске будут работать приёмные губернатора и рабочие группы по выплатам. Об этом было сообщено сегодня на совещании с участием нескольких профильных министерств Иркутской области по исполнению поручений главы региона Сергея Левченко.

Было озвучено, что с этой недели в Тулуне и Нижнеудинске будут работать группы, в задачи которых входит обход дворовых территорий и информирование граждан по актуальным вопросам, связанным с предоставлением денежных выплат, а также жилья взамен утраченного, отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества. Сейчас в Правительстве региона формируются группы, в которые войдут специалисты министерства социального развития, опёки и попечительства Иркутской области, министерства строительства, дорожного хозяйства региона, министерства сельского хозяйства Иркутской области, управления по региональной политики.

Кроме того, по поручению Сергея Левченко в Тулуне и Нижнеудинске будут созданы две общественные приёмные губернатора. Ежедневно вести приёмы в них будут первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев, заместитель Губернатора – руководитель аппарата губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, заместители председателя Правительства области Валентина Вобликова и Антон Логашов. Адреса приёмных:
г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1;
г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А.

На совещании были озвучены результаты мониторинга обращений, поступивших на телефон горячей линии Правительства региона по ситуации, связанной со стихийным бедствием. Операторы назвали наиболее часто задаваемые вопросы от граждан. В основном обращения касаются порядка выплат, возможности получения гуманитарной помощи и подсчёта сельхозущерба. По итогам мониторинга будут сформированы информационные памятки для жителей пострадавших районов.
приемная губернатор Иркутская область Тулун Нижнеудинск
 
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