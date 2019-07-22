Новенький автомобиль у руководства Счётной палаты появится к концу лета
17 июля Счётная палата Бурятии объявила электронный аукцион на поставку нового легкового автомобиля. Начальная цена контракта составляет 1 миллион 900 тысяч рублей, источник финансирования – республиканский бюджет.
Дата окончания подачи заявок на торги – 25 июля. Сам аукцион проведут 29 июля.
Машину нужно поставить до 30 августа этого года.
В документации закупки подробно указаны все требуемые характеристики будущего легкового авто. В их числе желаемый цвет кузова – тёмно-синий металлик, синий, чёрный или белый, 5 посадочных мест, 2019 год выпуска, тип привода – моноприводный 2 WD, мощность двигателя – не менее 180 л.с., не более 200 л.с. и др.
Электронный аукцион называется «Поставка автомобиля для руководителя». Председатель Счётной палаты – 44-летний Евгений Пегасов. Занимает этот пост уже практически девять лет. Прежде работал заместителем главы администрации Кабанского района, заместителем министра экономики Бурятии и главным государственным инспектором труда в Бурятии.
Счётная палата Бурятии покупает авто почти за 2 миллиона
Власть, Фото:
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