Глава Бурятии опробовал подъёмник автомобилей для обслуживания пенсионеров

Сегодня на площади Советов состоялось вручение 11 автомобилей районам республики для социального обслуживания людей старше 65 лет. Закупка таких машин стала возможной благодаря федеральному проекту «Старшее поколение».















- Выбор пал именно эти районы потому, что мы исходили из того, где наибольшее количество населённых пунктов, где дальше до больницы, где сложно людям добраться до районных центров, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.









- Старшее поколение – это ведь не обязательно инвалиды. Человеку может быть тяжело ходить и, чтобы его не заставлять подниматься, были куплены автомобили со специальным оборудованием. Протестировал на себе, но главное, чтобы людям было удобно, - добавил Алексей Цыденов.











































- Это мероприятие ещё раз показывает, что все наши национальные и федеральные проекты – это конкретные дела, направленные на то, чтобы жизнь в стране становилась лучше, тем более жизнь людей, которые достигли «золотого» возраста. Несмотря на то, что возраст этот уже достаточно солидный, задача государства, чтобы все наши люди, в том числе люди такого возраста замечательного, могли бы дальше активно продолжать свою деятельность, - сказал главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.На покупку таких автомобилей из федерального бюджета было выделено 22 миллиона рублей. В 11 районах Бурятии мобильные бригады будут обслуживать 13 тысяч человек в 274 населённых пунктов.Помимо этого, новые автомобили позволят повысить доступность медицинских услуг, вовремя выявлять заболевания у пенсионеров и предоставлять им квалифицированную помощь.Приобретённые машины отвечают всем требованиям безопасности. Также Алексей Цыденов отметил, что при покупки основным критерием было наличие подъёмника для маломобильных людей. Глава Бурятии проверил работу подъёмника на себе.