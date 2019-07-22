Нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве финансов Забайкальского края выявила прокуратура
В минфине два государственных гражданских служащих занизили суммы полученных доходов в пределах 116-160 тыс. рублей.
Министру финансов края направлена информация для контроля за расходами одного из начальников отделов. Он совершил уже три сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества.
Всего в Забайкальском крае выявлено 43 нарушения антикоррупционного законодательства, принесено 8 протестов на незаконные правовые акты, внесено 17 представлений об устранении нарушений, направлено 3 информации для рассмотрения на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
По информации прокуратуры Забайкальского края
Чиновники минфина Забайкалья занизили доходы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 22.07.2019
Нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве финансов Забайкальского края выявила прокуратура
Власть, 21.07.2019
В воскресенье Алексей Цыденов выехал в Эрхирик, где ввели режим ЧС
Власть, 21.07.2019
В «Байкальской гавани» намерен построить отель инвестор из Сочи
В МВД по Бурятии наградили лучших сотрудников органов внутренних дел, достигших высоких результатов
Юрий Чайка и генеральный прокурор Монголии подписали специальную программу
Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения
Полпред президента в ДФО рассказал об отношениях Дальнего Востока с Китаем
Забайкалье лидирует по нарушениям лесного законодательства
На главной площади Улан-Удэ установили «чаши терпения»
Он проведёт совещание по ликвидации последствий наводнения
Александр Осипов сдал подписи для участия в выборах губернатора региона
Бато Багдаев провёл необычную акцию перед мэрией Улан-Удэ
Полпред президента провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста Бурятии
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе посетил Улан-Удэнский авиазавод
В Окинский район выехала заместитель министра промышленности и торговли Бурятии – председатель комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий Екатерина Кочетова