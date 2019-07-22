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Чиновники минфина Забайкалья занизили доходы

Чиновники минфина Забайкалья занизили доходы
Власть, 
Нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве финансов Забайкальского края выявила прокуратура

В минфине два государственных гражданских служащих занизили суммы полученных доходов в пределах 116-160 тыс. рублей.

Министру финансов края направлена информация для контроля за расходами одного из начальников отделов. Он совершил уже три сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества.

Всего в Забайкальском крае выявлено 43 нарушения антикоррупционного законодательства, принесено 8 протестов на незаконные правовые акты, внесено 17 представлений об устранении нарушений, направлено 3 информации для рассмотрения на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.


По информации прокуратуры Забайкальского края
прокуратура доходы
 
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