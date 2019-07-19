Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения
Глава государства проведёт совещание о мерах по ликвидации последствий паводка. В совещании примут участие члены правительства, руководители ведомств и муниципалитетов. Президент осмотрит также районы подтопления и пункты временного размещения пострадавших, сообщает пресс-служба Кремля.
За время паводка в 107 населённых пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.
В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», Путин уже прилетал в Иркутскую область в первые дни наводнения. 30 июня он провёл совещание в аэропорту Братска.
Путин прилетел в Братск
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