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Юрий Трутнев: Бурятии китайцев бояться не надо

Юрий Трутнев: Бурятии китайцев бояться не надо
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Полпред президента в ДФО рассказал об отношениях Дальнего Востока с Китаем

Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в Бурятии работает полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На пресс-конференции ему задали вопрос о страхе жителей Бурятии перед китайскими инвесторами и бизнесменами.

Ранее большой резонанс вызвала, к примеру, компания по заготовке леса «МТК-Дженькей», учредителями которой изначально были китайцы. После народного бунта закаменцев компания отказалась от освоения лесов в этом районе. В этом году «МТК-Дженькей» подобрали новые участки в Хоринском районе.

- Боятся слабые, я не считаю, что мы слабая страна. Просто у каждой страны есть свои интересы. Была первая встреча с моим коллегой вице-премьером экономики Китайской Народной Республики. Мы с ним вместе возглавляем группу межрегионального сотрудничества между Дальним Востоком, Россией и Китаем. Довольно существенные интересы Китая связаны с экспортом и добычей сил, импортом природных ресурсов, их также интересуют самолёты. Землю мы им не дадим, рабочую силу мы их готовы пускать в те проекты, которые они сами финансируют в пропорциях 20/80. То есть если китайцы инвестируют, создают предприятие 20% их работников может быть, 80 % должно быть российских граждан, - сказал Юрий Трутнев.

Что касается полезных ископаемых, полпред заявил вице-премьеру экономики Китая, что Россия готова рассматривать проекты участия их компаний в проектах разработки полезных ископаемых при условии, если переработку они будут делать на территории России.

- Он улыбнулся и сказал, что во всяком случае понятна ваша позиция. Мне кажется, что надо не бояться соседей. Их 1,5 млрд, на Дальнем Востоке живёт 8 млн человек. Какие-то опасения с этим связанные, наверное, естественны, они скорее на эмоциональном уровне. А в остальном просто надо точно знать интересы своей страны. Таких проектов, которые делаются на Дальнем Востоке не для России не существует и не будет существовать, но при этом мы можем сотрудничать с Китаем, - резюмировал полпред.

Китай полномочный представитель президента России
 
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