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Сегодня в Иркутскую область прилетит Путин

Сегодня в Иркутскую область прилетит Путин
Власть, 
Он проведёт совещание по ликвидации последствий наводнения

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Девятнадцатого июля президент России Владимир Путин посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения". Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка», - говорится в сообщении.

В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Как сообщал «Байкал-Daily», Путин прилетал в Иркутскую область 30 июня. Тогда он провёл совещание в аэропорту Братска.
Путин наводнение
 
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