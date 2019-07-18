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Врио губернатора Забайкалья предложил Баира Жамсуева своим кандидатом в Совфед

Врио губернатора Забайкалья предложил Баира Жамсуева своим кандидатом в Совфед
Власть,  Фото:пресс-служба Совета Федерации РФ
Александр Осипов сдал подписи для участия в выборах губернатора региона

17 июля врио главы Забайкальского края Александр Осипов сдал подписи для участия в выборах губернатора региона. Вместе с подписями он представил своих трёх возможных кандидатов в сенаторы. Среди них сенатор Баир Жамсуев, ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов и бизнес- омбудсмен Забайкальского края Виктория Бессонова.

Напомним, что 8 сентября этого года состоятся выборы Губернатора Забайкальского края. О намерении участвовать в выборах Губернатора уведомили краевую избирательную комиссию также Яна Шпак, Елена Краузе, Юрий Гайдук, Григорий Родионов, Николай Лиханов, Тагир Аглямов, Вячеслав Ушаков и Александр Сущих.

Также в единый день голосования, 8 сентября, в городском округе «Посёлок Агинское» состоятся выборы депутатов Думы городского округа III созыва. Всего в представительный орган городского округа будут избираться 15 депутатов, десять из которых будут избираться по пропорциональной системе (по партийным спискам), пятеро – по многомандатному единому избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
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