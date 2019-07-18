Кандидат в мэры Улан-Удэ изгонял нечисть из администрации города

Кандидат на пост мэра Улан-Удэ, одиозный политик Батодалай Багдаев накануне устроил акцию на крыльце городской администрации.
Багдаев стоял на лестнице с красной повязкой на голове и с плакатом, на котором было написано - «Нечисть! Я изгоняю вас из мэрии!». Периодически он кричал людям, выходящим из здания: «На работу не выходите». Посмотреть на акцию пришли несколько человек, в том числе журналисты.
Сам Бато Багдаев устроил прямой эфир со своей акции в соцсети.
«Ну, что ж, дорогие друзья, как я и обещал, провожу свой стрим на лестнице мэрии, подошёл к концу рабочего времени. Девушка, завтра на работу не выходите. Пришёл изгонять нечисть из мэрии вот с таким плакатиком – выгоним всех. На голове у меня повязка с Калачакры, которую я вчера получил», - рассказал он во время трансляции.
Акция проходила примерно в течение 30-40 минут.
Выборы мэра Улан-Удэ пройдут 8 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Бато Багдаева, который тогда кандидатом на выборах главы Бурятии, во время митинга КПРФ задержала полиция.
Всего принять участие в выборах мэра Улан-Удэ намерены 11 человек. В их числе и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков, заммэра Алексей Хандархаев, журналист Евгения Балтатарова, бывший зампред правительства Бурятии Мункожап Бадмаев, ветеран избирательных кампаний Николай Красиков, общественник Алексей Карнаухов и другие.