Кандидат в мэры Улан-Удэ изгонял нечисть из администрации города

«Ну, что ж, дорогие друзья, как я и обещал, провожу свой стрим на лестнице мэрии, подошёл к концу рабочего времени. Девушка, завтра на работу не выходите. Пришёл изгонять нечисть из мэрии вот с таким плакатиком – выгоним всех. На голове у меня повязка с Калачакры, которую я вчера получил», - рассказал он во время трансляции.









