Замминистра промышленности Бурятии выехала в Окинский район

В Окинский район выехала заместитель министра промышленности и торговли Бурятии – председатель комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий Екатерина Кочетова



Рабочий визит начался 17 июля. Главным мероприятием визита станет семинар-совещание с участием местных предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.



Затем Екатерина Кочетова планировала ознакомиться с местным производством дикоросов и настоящей тушёнки из мяса сарлыка окинской семьи Саяна и Сэсэгмы Хулуевых. Также в планах значилось посещение мастерской войлока Надежды Доржиевой и объектов торговли индивидуального предпринимателя Эрдэни Цыбденова.





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