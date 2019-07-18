В Окинский район выехала заместитель министра промышленности и торговли Бурятии – председатель комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий Екатерина Кочетова
Рабочий визит начался 17 июля. Главным мероприятием визита станет семинар-совещание с участием местных предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
Затем Екатерина Кочетова планировала ознакомиться с местным производством дикоросов и настоящей тушёнки из мяса сарлыка окинской семьи Саяна и Сэсэгмы Хулуевых. Также в планах значилось посещение мастерской войлока Надежды Доржиевой и объектов торговли индивидуального предпринимателя Эрдэни Цыбденова.
Замминистра промышленности Бурятии выехала в Окинский район
Власть, Фото:
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