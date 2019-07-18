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Агентство ГО и ЧС в Бурятии проводило проверки с нарушениями

Агентство ГО и ЧС в Бурятии проводило проверки с нарушениями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сегодня сообщила прокуратура

Прокуратура Бурятии проверила деятельность республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Выявлены нарушения прав субъектов предпринимательства при осуществлении регионального государственного надзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Должностные лица агентства нарушали сроки проведения проверок хозяйствующих субъектов и уведомления об их проведении. Имели место факты некачественного осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Не всегда выявленные нарушения отражались в акте проверки, принимались меры к их пресечению, - говорится в сообщении прокуратуры.

Выданные предписания об устранении нарушений закона не контролировались, не во всех случаях истребовались документы, подтверждающие их исполнение.

Прокуратура республики внесла руководителю агентства представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении.


прокуратура агентство ГО и ЧС
 
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