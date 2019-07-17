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Уроженец Бурятии назначен прокурором района Забайкальского края

Уроженец Бурятии назначен прокурором района Забайкальского края
Власть, 
Приказ о назначении подписал Юрий Чайка

Приказом генерального прокурора Юрия Чайка от 10 июля на должность прокурора Нерчинско-Заводского района Забайкальского края назначен советник юстиции Денис Хохлов. Срок назначения – 5 лет.

Денис Хохлов уроженец Бурятии, он родился в 1978 году в селе Новая Брянь.

В 1996-1998 годах прошёл военную службу по призыву в Приморском крае, с 1999 по 2004 год служил в органах внутренних дел, с 2004 по 2008 год занимал различные должности в учреждениях исполнения наказаний.

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году, последовательно занимая должности помощника, заместителя прокурора Газимуро-Заводского района Забайкальского края и заместителя прокурора Чернышевского района.

С 2016 года – заместитель Балейского межрайонного прокурора.

В 2018 году награжден ведомственной наградой – медалью «Ягужинского».


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