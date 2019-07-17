Приказ о назначении подписал Юрий Чайка
Приказом генерального прокурора Юрия Чайка от 10 июля на должность прокурора Нерчинско-Заводского района Забайкальского края назначен советник юстиции Денис Хохлов. Срок назначения – 5 лет.
Денис Хохлов уроженец Бурятии, он родился в 1978 году в селе Новая Брянь.
В 1996-1998 годах прошёл военную службу по призыву в Приморском крае, с 1999 по 2004 год служил в органах внутренних дел, с 2004 по 2008 год занимал различные должности в учреждениях исполнения наказаний.
Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году, последовательно занимая должности помощника, заместителя прокурора Газимуро-Заводского района Забайкальского края и заместителя прокурора Чернышевского района.
С 2016 года – заместитель Балейского межрайонного прокурора.
В 2018 году награжден ведомственной наградой – медалью «Ягужинского».
Уроженец Бурятии назначен прокурором района Забайкальского края
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приказ о назначении подписал Юрий Чайка
Полномочный полпред президента в ДФО сейчас работает на Улан-Удэнском авиазаводе
Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии
Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство
Завтра состоится заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов
По версии следствия, ущерб от действий руководителя агентства лесного хозяйства превысил 11 миллионов рублей
Глава Бурятии заявил, что «качество дороже сроков, денег и всего остального»
Он посетит Авиазавод и облетит пожароопасные территории
Мэр Тайшетского района Александр Величко обратился в Думу муниципалитета с просьбой об увеличении ему ежемесячного жалованья
Новое здание для центра дополнительного образования «Кристалл» построят в Тулуне, а в повреждённом здании откроют музей
Найдены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
Арендаторы земли задолжали бюджету Улан-Удэ уже 200 миллионов
Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
В Ангарске уже который год возникает масса замечаний после капремонта
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра