Уроженец Бурятии назначен прокурором района Забайкальского края

Приказ о назначении подписал Юрий Чайка



Приказом генерального прокурора Юрия Чайка от 10 июля на должность прокурора Нерчинско-Заводского района Забайкальского края назначен советник юстиции Денис Хохлов. Срок назначения – 5 лет.



Денис Хохлов уроженец Бурятии, он родился в 1978 году в селе Новая Брянь.



В 1996-1998 годах прошёл военную службу по призыву в Приморском крае, с 1999 по 2004 год служил в органах внутренних дел, с 2004 по 2008 год занимал различные должности в учреждениях исполнения наказаний.



Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году, последовательно занимая должности помощника, заместителя прокурора Газимуро-Заводского района Забайкальского края и заместителя прокурора Чернышевского района.



С 2016 года – заместитель Балейского межрайонного прокурора.



В 2018 году награжден ведомственной наградой – медалью «Ягужинского».





