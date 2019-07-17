Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю

Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство



Проверка прокуратуры установила, что Прибайкальская районная администрация в феврале-апреле 2019 года заключила с главами крестьянских (фермерских) хозяйств три договора безвозмездного пользования земельными участками.



- Договоры заключены с нарушением Земельного кодекса, поскольку Прибайкальской районной администрацией после поступления заявлений глав КФХ о предоставлении земельных участков в пользование не обеспечено обязательное опубликование и размещение на официальном сайте сведений о возможном предоставлении земельных участков. Данное требование закона предусмотрено для защиты интересов иных лиц, имеющих право на получение земельных участков в пользование, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокуратура республики направила в Арбитражный суд Бурятии исковые заявления о признании договоров безвозмездного пользования земельными участками недействительными.



