17 Июля

16 Июля

Популярное

Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю

Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю
Власть,  Фото:pixabay.com
Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство

Проверка прокуратуры установила, что Прибайкальская районная администрация в феврале-апреле 2019 года заключила с главами крестьянских (фермерских) хозяйств три договора безвозмездного пользования земельными участками.

- Договоры заключены с нарушением Земельного кодекса, поскольку Прибайкальской районной администрацией после поступления заявлений глав КФХ о предоставлении земельных участков в пользование не обеспечено обязательное опубликование и размещение на официальном сайте сведений о возможном предоставлении земельных участков. Данное требование закона предусмотрено для защиты интересов иных лиц, имеющих право на получение земельных участков в пользование, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура республики направила в Арбитражный суд Бурятии исковые заявления о признании договоров безвозмездного пользования земельными участками недействительными.

земельные участки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю
Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю
Власть, 17.07.2019
Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство
В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами
В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами
Власть, 16.07.2019
Завтра состоится заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов
Алексей Цыденов проинспектировал две школы, где идёт реконструкция
Алексей Цыденов проинспектировал две школы, где идёт реконструкция
Власть, 16.07.2019
Глава Бурятии заявил, что «качество дороже сроков, денег и всего остального»
В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства
В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства
Власть, 16.07.2019
По версии следствия, ущерб от действий руководителя агентства лесного хозяйства превысил 11 миллионов рублей
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию
Власть, 16.07.2019
Он посетит Авиазавод и облетит пожароопасные территории
Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату
Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату
Власть, 16.07.2019
Мэр Тайшетского района Александр Величко обратился в Думу муниципалитета с просьбой об увеличении ему ежемесячного жалованья
Федерация спортивной борьбы России поблагодарила Алексея Цыденова
Федерация спортивной борьбы России поблагодарила Алексея Цыденова
Власть, 16.07.2019
Российская федерация отметила развитие борьбы в Бурятии
Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне
Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне
Власть, 16.07.2019
Новое здание для центра дополнительного образования «Кристалл» построят в Тулуне, а в повреждённом здании откроют музей
Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Бурятии получил представление
Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Бурятии получил представление
Власть, 16.07.2019
Найдены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
Мэрия Улан-Удэ медлит со взысканием долгов с арендаторов
Мэрия Улан-Удэ медлит со взысканием долгов с арендаторов
Власть, 16.07.2019
Арендаторы земли задолжали бюджету Улан-Удэ уже 200 миллионов
В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые
В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые
Власть, 15.07.2019
Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
Власти Ангарска просят дать контроль им вместо фонда капремонта
Власти Ангарска просят дать контроль им вместо фонда капремонта
Власть, 15.07.2019
В Ангарске уже который год возникает масса замечаний после капремонта
Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло
Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло
Власть, 15.07.2019
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра
«Верю в силу Анонима»: Игорь Шутенков просит улан-удэнцев сообщать о мусоре
«Верю в силу Анонима»: Игорь Шутенков просит улан-удэнцев сообщать о мусоре
Власть, 15.07.2019
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам через паблик «Аноним 03»
В Улан-Удэ призвали «перестать смешить горожан» с ремонтом проспекта Автомобилистов
В Улан-Удэ призвали «перестать смешить горожан» с ремонтом проспекта Автомобилистов
Власть, 15.07.2019
Видео, на котором показаны недостатки ремонта, показали сегодня на планёрке в администрации Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^