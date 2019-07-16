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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию
Власть,  Фото:пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Он посетит Авиазавод и облетит пожароопасные территории

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Читу. После Забайкалья он направится в Бурятию. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Сегодня Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле текущего года на территории региона. Завтра, 17 июля, под руководством вице-премьера пройдут совещания по вопросам реализации плана социального развития центров экономического роста края и реализации в регионе программы «Дальневосточный гектар».

В Республике Бурятия Юрий Трутнев посетит Улан-Удэнский авиационный завод. 18 июля вице-премьер проведет совещания по вопросу социального развития центров экономического роста Республики Бурятия за счёт межбюджетных трансфертов (единой субсидии), реализации программы «Дальневосточный гектар», развития ТОР «Бурятия». На 19 июля запланирована презентация особой экономической зоной «Байкальская гавань» в селе Турка. Также предполагается облёт пожароопасных территорий республики.
полномочный представитель президента России ДФО Дальневосточный федеральный округ Забайкальский край Чита Бурятия Улан-Удэ Улан-Удэнский авиазавод
 
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