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Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне

Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне
Власть, 
Новое здание для центра дополнительного образования «Кристалл» построят в Тулуне, а в повреждённом здании откроют музей

Об этом заявил во время визита в Тулун вице-премьер Виталий Мутко. Как сообщал «Байкал-Daily», он вместе с губернатором региона Сергеем Левченко работает в пострадавших от паводка территориях.

Здание центра двухэтажное – второй этаж не пострадал, а вот первый был затоплен. И так как само здание уже старое, Виталий Мутко поручил минстрою рассмотреть варианты строительства нового здания, а в старом, после реставрации, разместить музей.

Члены правительственной комиссии оценили ход работ по берегоукреплению улицы Павлова в районе дома № 28 в Тулуне. Такое поручение Виталий Мутко дал, когда встречался с жильцами, которые опасаются за безопасность своего дома. Во время наводнения вода вымыла из-под дома часть грунта, а по берегу реки Ия в этом месте пошла продольная трещина.

- Сейчас ведётся отсыпка подушки из скальника, которая станет основой для берегоукрепления. Уже выполнено работ на 2772 м3 скального грунта, всего необходимо около 5 тыс. м3. Подрядчик планирует завершить работы на объекте раньше установленного срока, уже в 20-х числах июля, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как ведётся расчистка территорий, Виталий Мутко и Сергей Левченко посмотрели на месте расположения воинской части, где сейчас работает группировка Центрального военного округа в составе 1500 человек. Здесь находилось 62 подтопленных дома, еще семь домов было принесено в этот район стихией.

В пунктах долговременного пребывания руководитель правительственной комиссии и глава региона ознакомились с условиями пребывания людей, пообщались с жителями, ответили на их вопросы по восстановлению жилья и строительству нового.

- В первом пункте – техникуме, сейчас находятся 168 человек, из них 46 детей, в школе-интернате – 82 человека, из них 9 дети. Условия размещения более комфортные, чем были в пункте временного размещения, люди обеспечены питанием. Находиться в пунктах долговременного пребывания они будут до тех пор, как смогут переехать в собственные дома, - сообщает правительство Иркутской области.

Тулун больше всего пострадал от наводнения в Иркутской области.

наводнение
 
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