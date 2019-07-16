Найдены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в деятельности федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия».
- Выявлены нарушения в разработанных учреждением индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов, включающих комплекс медицинских, профессиональных и других мер, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных функций организма, - сообщает прокуратура Бурятии.
В программы не были включены рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными средствами. Не определялась нуждаемость инвалидов в приспособлении жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом их потребностей. Отсутствовали мероприятия по социально-психологической реабилитации инвалидов в целях их социальной адаптации.
Прокурор района внёс руководителю учреждения представление. Оно удовлетворено, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время разработаны новые индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Бурятии получил представление
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