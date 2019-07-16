Мэрия Улан-Удэ медлит со взысканием долгов с арендаторов

Арендаторы земли задолжали бюджету Улан-Удэ уже 200 миллионов
Проверка прокуратуры Бурятии установила, что администрация Улан-Удэ не принимает своевременные меры к взысканию задолженности в местный бюджет от передачи в аренду земельных участков. В том числе представители администрации не направляют запросы по исполнительным листам в службу судебных приставов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Сумма задолженности арендаторов участков перед бюджетом Улан-Удэ, по состоянию на 1 июля, составила около 200 млн. рублей.
- Выявлена несвоевременность проводимой претензионно-исковой работы в отношении должников. Администрацией города не исполняется предусмотренная муниципальным правовым актом обязанность по ежеквартальному направлению запросов в службу судебных приставов о проводимых мероприятиях по переданным исполнительным документам, - уточнили в прокуратуре.
Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура республики внесла в администрацию Улан-Удэ внесено представление. Оно находится на рассмотрении.
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