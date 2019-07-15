В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые

Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
159 человек намерены принять участие в выборах депутатов Улан-Удэнского горсовета шестого созыва, которые состоятся 8 сентября. Список участников предстоящих выборов получился весьма разношёрстным. Так среди претендентов есть безработные, студенты, военные, домохозяйки, помощники депутатов Народного Хурала, журналисты и генеральные директора компаний. В депутаты выдвинулись и люди с погашенными судимостями, в том числе по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Мошенничество» и «Побои».
Больше всего кандидатов в депутаты выдвинулись на одномандатном округе №20.
Представляем полный список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.
Одномандатный избирательный округ №1:
1. Сергей Тимофеев, временно неработающий, ЛДПР
2. Василий Пусный, временно неработающий, Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Евгений Буянин, директор по развитию ООО «Газета «Улан-Удэ», КПРФ
4. Семён Азаревич, инженер связи отдела информационных технологий и связи ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)», КПСС
5. Дмитрий Баиров, соучредитель ООО «24», общественный деятель, самовыдвижение
6. Александр Тимофеев, генеральный директор ООО ТПК «Электроснаб», самовыдвижение
7. Сергей Кавелин, генеральный директор ООО «Мир бетона», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №2:
1. Баира Дашицыренова, врач-стоматолог ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №1, КПРФ
2. Максим Сидинкин, индивидуальный предприниматель, КПСС
3. Мария Аюшеева, врач-стоматолог ГАУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника», самовыдвижение
4. Вадим Бредний, директор ООО «Компания «Титан», партия «Единая Россия»
5. Михаил Цыренов, журналист ООО «Бренд плюс», партия «Справедливая Россия»
Одномандатный избирательный округ №3:
1. Сергей Хамаганов, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Ячменева Виктора, КПРФ
2. Сергей Кашин, временно неработающий, КПСС
3. Сергей Ячменев, директор ООО «Пилосфера», партия «Справедливая Россия»
4. Дмитрий Тесленко, врач-терапевт Городской поликлиники №6, самовыдвижение
5. Владимир Тимофеев, пенсионер, самовыдвижение
6. Чимит Бальжинимаев, индивидуальный предприниматель, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №4:
1. Вячеслав Будаев, временно неработающий, КПРФ
2. Батор Тулонов, временно неработающий, КПРФ
3. Владимир Никитин, юрисконсультант Городской поликлиники №6, самовыдвижение
4. Саян Бальжиров, генеральный директор ООО «Рэд Бокс», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №5:
1. Сергей Чукреев, временно неработающий, ЛДПР
2. Алексей Семенов, индивидуальный предприниматель, Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», привлекался к уголовной ответственности 16.09.2015 г. по ч.2ст.241 УК РФ. Уголовное дело №52-12-57 прекращено 23.05.2014 г. СУ СК по Бурятии по статье 28 УПК РФ
3. Вадим Невежин, генеральный директор ООО ЧОО «СПАС», КПРФ
4. Виктор Киселёв, временно неработающий, КПСС
5. Владимир Низовцев, машинист тепловоза Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала акционерного общества «Желдорреммаш», самовыдвижение
6. Антон Сульженко, машинист электровоза ОАО «Российские железные дороги», самовыдвижение
7. Анатолий Белоусов, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №6:
1. Александр Пузырьков, системный администратор Нотариальной палаты Республики Бурятия, ЛДПР
2. Валентина Протасова, старший инструктор методист Центра спортивной подготовки, Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»
3. Андрей Шобоев, врач функциональной диагностики Республиканской клинической больницы имени Семашко, КПРФ
4. Цыден Дансарунов, формовщик ООО «Машстрой», КПСС
5. Василий Иванов, главный инженер ООО Строительно-производственной компании «Байкалстроймаркет», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №7:
1. Ирина Трофимова, пенсионер, КПРФ
2. Дмитрий Турченюк, генеральный директор ООО РА «Медиатор», партия «Единая Россия»
3. Никита Власов, помощник машиниста тепловоза ОАО «Российские железные дороги», ЛДПР
Одномандатный избирательный округ №8:
1. Эржена Чимитцыренова, домохозяйка, КПРФ
2. Аяна Мунсулова, временно неработающая, КПСС
3. Саян Самданов, генеральный директор ООО «Компания Байкал Глобо», партия «Справедливая Россия»
4. Леонид Емельянов, начальник службы безопасности ООО «РИ-Менеджмент», самовыдвижение
5. Галина Подрез, заместитель генерального директора по строительству автомобильных дорог ООО «Байкал», самовыдвижение
6. Александр Иринчеев, первый заместитель мэра Улан-Удэ, партия «Единая Россия»
7. Галина Маланова, менеджер ООО «Семья+», ЛДПР
Одномандатный избирательный округ №9:
1. Владимир Пантелеев, сборщик-клепальщик в ЗАСе-133 АО «Улан-Удэнский авиационный завод», Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
2. Михаил Хангажеев, старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ВСГУТУ, КПРФ
3. Стас Антипов, начальник отдела по уборке территории микрорайона Загорск Комбината по благоустройству Улан-Удэ, самовыдвижение
4. Дмитрий Беспалов, пенсионер, самовыдвижение
5. Ольга Чернецкая, педагог-организатор МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс», самовыдвижение
6. Алексей Родионов, пенсионер, партия «Единая Россия»
7. Михаил Гергенов, индивидуальный предприниматель, ЛДПР
Одномандатный избирательный округ №10:
1. Эрдэм Чехов, пенсионер, ЛДПР
2. Зоригто Дагбаев, артист-кукловод Театра кукол «Ульгэр», КПРФ
3. Александр Мельников, генеральный директор ООО «Основной ресурс», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №11:
1. Виктор Ефремов, председатель ТСЖ «Родник», КПРФ
2. Анатолий Баракин, руководитель проекта АО «Улан-Удэнский авиационный завод», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №12:
1. Екатерина Покацкая, генеральный директор ООО «Пантера», ЛДПР
2. Сухэ-Батор Цоктоев, дворник детского сада №15 «Радуга», КПРФ
3. Дмитрий Замбулаев, пенсионер, самовыдвижение
4. Дмитрий Сигачёв, директор филиала в Управлении (Сибирский филиал ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» в г. Улан-Удэ), партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №13:
1. Дмитрий Обогоев, временно неработающий, КПРФ
2. Алдар Галсанов, инженер технической инспекции СНиР «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14», самовыдвижение
3. Виктор Ербанов, руководитель обособленного подразделения Улан-Удэ ООО транспортная компания «Кашалот», самовыдвижение
4. Василий Цыремпилов, главный инженер – директор по развитию ООО «Окна Столицы», партия «Единая Россия»
5. Борис Поняев, разнорабочий ООО «РТ», ЛДПР
Одномандатный избирательный округ №14:
1. Алексей Гиркикян, начальник Департамента развития сети ООО «Крона», ЛДПР
2. Виктория Коршунова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Багадаева Алексея Климентьевича, КПРФ
3. Денис Леонов, руководитель Сервисного центра по ремонту цифровой техники, Казачья партия Российской Федерации
4. Тумэн Доржиев, временно неработающий, самовыдвижение
5. Юрий Спиридонов, специалист по охране труда ООО «Парус» самовыдвижение
6. Базыр Яндаков, генеральный директор ООО «Партнер», самовыдвижение
7. Владимир Ильин, генеральный директор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №15:
1. Дмитрий Шишмарёв, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Дороша Сергея Дмитриевича, ЛДПР
2. Лидия Мункуева, преподаватель Бурятского лесопромышленного колледжа, КПРФ
3. Дмитрий Грудинин, временно неработающий, КПСС
4. Валерий Шагжитаров, индивидуальный предприниматель, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №16:
1. Чингиз Урбазаев, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Центра по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ЛДПР
2. Виктор Хоржиров, стрелок отряда военизированной охраны филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Бурятия, КПРФ
3. Лев Бардамов, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение
4. Саян Будаев, инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы, контроля и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия, самовыдвижение
5. Сергей Кузьминов, домохозяин, самовыдвижение
6. Сергей Мордвин, преподаватель - организатор ОБЖ Средней общеобразовательной школы №51, самовыдвижение
7. Александр Хантаев, временно неработающий, самовыдвижение
8. Сергей Бурдиков, генеральный директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №17:
1. Любовь Унагаева, специалист договорного отдела ООО «ЭкоАльянс», ЛДПР
2. Борис Бодиев, эксперт Правозащитного центра ЖКХ, Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Нина Хандарова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Багадаева Алексея Климентьевича, КПРФ
4. Валентин Беседин, исполнительный директор ООО «Байкал-Экспо», Казачья партия Российской Федерации
5. Татьяна Никитина, корреспондент газеты «Московский комсомолец «МК» в Бурятии», самовыдвижение
6. Долгор Норбоева, председатель Совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №18:
1. Валерий Скосырский, руководитель программы (ИП Миронова Екатерина Аркадьевна), ЛДПР
2. Соелма Сандакдоржиева, редактор ООО «Жасмин», Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Михаил Баторов, врач-невролог ООО «Свобода», КПРФ
4. Дмитрий Ануфриев, студент ВСГУТУ, партия «Справедливая Россия»
5. Николай Ситниченко, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение
6. Людмила Пахомова, директор Средней общеобразовательной школы №35, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №19:
1. Нина Мерсанова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Жигжитова Бадмадоржо Содномбаловича, ЛДПР
2. Денис Илыгеев, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Батуева Буда-Ширап Чимитовича, КПРФ
3. Гунга Балданов, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение
4. Батор Лудупов, директор Средней общеобразовательной школы №63, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №20:
1. Сергей Литвинцев, временно неработающий, ЛДПР
2. Игорь Соколов, мастер по ремонту на городских очистных сооружениях МУП «Водоканал» Улан-Удэ, КПРФ
3. Жаргал Цыбиков, генеральный директор ООО «Милан», КПСС
4. Владимир Филонов, пенсионер, «Казачья партия Российской Федерации»
5. Екатерина Галактионова, домохозяйка, самовыдвижение
6. Алексей Егоров, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда МУП «Водоконал» Улан-Удэ, самовыдвижение
7. Игорь Молоков, инженер ООО «Артэкс», самовыдвижение
8. Константин Соколов, генеральный директор ООО «Дорадо», исполнительный директор ООО ПКБ «Тема», самовыдвижение
9. Жаргал Цыбиков, директор МУП «Водоканал» Улан-Удэ, самовыдвижение
10. Денис Егоров, генеральный директор ООО «Перспектива Плюс», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №21:
1. Николай Тихонов, временно неработающий, ЛДПР
2. Наталья Семенова, психолог-полиграфолог ООО «Частная охранная организация «Альфа-Плюс», Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Евгений Ухинов, заместитель генерального директора по производству ООО «ЗАМ», КПРФ
4. Александр Ихенов, механик по эксплуатации автотранспорта (ИП Степанова Анна Иннокентьевна), КПСС
5. Владимир Фендриков, учитель истории и обществознания Средней общеобразовательной школы №37, партия «Справедливая Россия»
6. Владимир Тулонов, генеральный директор ООО Жилищно-коммунального сервиса «Саяны», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №22:
1. Екатерина Димова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Дороша Сергея Дмитриевича, ЛДПР
2. Любовь Баландина, лаборант МАОУ ДО ГДДЮТ Улан-Удэ, Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Ольга Стрелкина, ведущий экономист сектора планирования и анализа сбытовой деятельности отдела сбыта МУП «Водоканал» Улан-Удэ, КПРФ
4. Мэргэн Эрдынеев, индивидуальный предприниматель, партия «Справедливая Россия»
5. Дмитрий Путилин, генеральный директор ООО «2ГИС - Улан-Удэ», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №23:
1. Александр Мангатханов, индивидуальный предприниматель, ЛДПР
2. Светлана Дурасова, кондуктор МУП «Управление трамвая», Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»
3. Елена Вахрушкинова, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Дареева Галсана Евгеньевича, КПРФ
4. Галина Васюткина, исполнительный директор ООО «Гарант-Кадастр», КПСС
5. Чингис Жамбалов, безработный, самовыдвижение
6. Игорь Сластин, председатель Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, самовыдвижение
7. Руслан Агеев, индивидуальный предприниматель, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №24:
1. Лариса Сыромятникова, временно неработающая, ЛДПР
2. Алексей Ихиритов, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Дондокова Тумэна Цырендашиевича, КПРФ
3. Борис Бальжиев, преподаватель колледжа БГУ, КПСС
4. Сергей Новокрещенных, заместитель генерального директора ООО «Транс-Мет», партия Справедливая Россия
5. Анатолий Сахнов, заместитель генерального директора ООО «Абсолют-1», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №25:
1. Андрей Жарников, менеджер Группы активных продаж Бурятского филиала ПАО «Ростелеком», ЛДПР
2. Александр Башлеев, генеральный директор ООО «РусСтройКонтроль», КПРФ
3. Денис Гармаев, генеральный директор ООО «Корпорация вкуса», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №26:
1. Руслан Кожевников, студент БГСХА, ЛДПР
2. Геннадий Бадмаев, заместитель генерального директора ООО «Родной город», партия «Справедливая Россия»
3. Анатолий Очиров, пенсионер, самовыдвижение
4. Сергей Полосков, индивидуальный предприниматель, партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №27:
1. Дмитрий Долгов, временно неработающий, ЛДПР
2. Василий Рассадин, глава Крестьянско-фермерского хозяйства «Рассадин В.С.», КПРФ
3. Валерий Дмитриев, системный администратор ООО «РТ», КПСС
4. Андрей Банзаров, индивидуальный предприниматель, партия «Справедливая Россия»
5. Беликто Цыбиков, первый заместитель генерального директора ООО «Фактор-Азия», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №28:
1. Николай Чимитов, специалист аппарата фракции Народного Хурала Бурятии, ЛДПР
2. Сергей Фёдоров, адвокат Второй коллегии адвокатов Республики Бурятия, КПРФ
3. Валерий Амагыров, заместитель главного врача по взаимодействию со структурами гражданского общества «Республиканский центр профилактики Министерства здравоохранения Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой», самовыдвижение
4. Людмила Григорьева, доцент кафедры земельного кадастра и землепользования БГУ, самовыдвижение
5. Самбу Чагдуров, генеральный директор ООО «ДримАгро», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №29:
1. Батор Баинов, студент БГУ, ЛДПР
2. Тимур Нимаев, помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва Цыренова Баира Цыденовича, КПРФ
3. Дмитрий Кононов, генеральный директор ООО «Прометей», КПСС
4. Ирина Кушнарёва, заместитель директора по развитию Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сибирский центр развития персонала», партия «Справедливая Россия»
5. Андрей Банзарон, директор ООО «Рост», партия «Единая Россия»
Одномандатный избирательный округ №30:
1. Валерий Молоков, начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов города Улан-Удэ, КПРФ
2. Сергей Афанасьев, коммерческий директор ООО «Мир подшипников», партия «Справедливая Россия»
3. Анатолий Перепелица, заместитель командира бригады по тылу-начальник тыла Войсковой части 32364 Министерства обороны Российской Федерации, партия «Единая Россия»
В свою очередь, на выборах мэра Улан-Удэ пока 9 претендентов, однако список должен вырасти.
В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
В Ангарске уже который год возникает масса замечаний после капремонта
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам через паблик «Аноним 03»
Видео, на котором показаны недостатки ремонта, показали сегодня на планёрке в администрации Улан-Удэ
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область
Ранее против Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями
Нарушения прокуратура выявила в исправительной колонии в Гусиноозёрске
На фото глава Бурятии покупает мороженое
Глава Бурятии дал обещания жильцам аварийного дома на Стеклозаводе
Депутаты Гусиноозёрска приняли единогласное решение
Экс-глава полпредства Бурятии подал документы в избирательную комиссию
Андрей Капитонов назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области
Прокуратура выявила множество нарушений в работе отделов соцзащиты
Нарушения выявила прокурорская проверка