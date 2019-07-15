Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам через паблик «Аноним 03»
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков разместил пост в паблике «Аноним 03». Шутенков попросил горожан сообщить, есть ли на сегодня у них во дворах неубранный компанией «ЭкоАльянс» мусор.
«В последнее время многие из нас столкнулись с тем, что новый мусорный оператор «ЭкоАльянс» не справляется с вывозом мусора. Я видел просто вал сообщений на эту тему, в том числе, здесь, на «Анониме». В пятницу я взял директора «ЭкоАльянса» и провёз по городу, практически тыкая носом в свалки. На уборку дал два дня. Сегодня срок истек. «ЭкоАльянс» отчитался, что всё убрано. В тех дворах, что я успел объехать и обойти, мусора вроде бы нет. А у вас? Пришлите мне, пожалуйста, сюда фото неубранного мусора в ваших дворах. Чтобы на ближайшей планерке мне было что ответить на бравые отчёты подчинённых», - объяснил ситуацию Игорь Шутенков.
В конце обращения он написал – «Верю в силу Анонима».
Пользователи активно лайкают пост, отмечая, что первый раз видят, чтобы чиновник писал в паблике.
Большинство позитивно оценило активность Игоря Шутенкова в Сети и то, что он отвечает пользователям в комментариях.
«Круто. Доклады на бумаге - одно дело, а узнать о действительном положении дел сможете только от жителей города»
«Всё интереснее и интереснее»
«А Шутенков молодец»
«Вы войдёте в историю. Так как до вашего прихода дела никому не было до людей и уж тем более до мусора»
«Город ждёт своего героя!» - пишут улан-удэнцы в комментариях.
Также горожане охотно прикладывают снимки неубранного вовремя мусора и разъясняют, где это всё находится.
«Верю в силу Анонима»: Игорь Шутенков просит улан-удэнцев сообщать о мусоре
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